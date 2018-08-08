СМИ: в Беларуси задержали еще пятерых журналистов

Обновление Владельца портала TUT.BY Юрия Зиссера вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси. Об этом Зиссер рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех журналистов издания о недвижимости Realt.by, в том числе главного редактора Владислава Кулецкого. Об этом сообщило издание «Радио Свобода».

По информации издания, задержания связаны с делом о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства БелТА. «Радио Свобода» отмечает, что следователи забрали из офиса технику этих сотрудников.

Кроме того, журналистка Ольга Шестакова рассказала о задержании журналиста Алексея Жукова, который раньше возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство», и его жены. Информацию об этом задержании также приводит издание RFRM.

При этом Следственный комитет (СК) Беларуси официально не объявлял о задержании других журналистов.

Ранее основатель TUT.BY Юрий Зиссер рассказал, что после допроса в СК отпустили руководителя отдела «Общество» Ульяну Бобоед и бывшую сотрудницу издания Евегнию Березюк, уволившуюся еще в 2016 году.

Задержанным остаются главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова, выпускающий редактор Анна Калтыгина, редактор Галина Власик, редактор финансового отдела Дмитрий Бобрик, редактор научно-популярного отдела Анна Ермаченок, корреспондент агентства БелТА Татьяна Корвоенкова, выпускающий редактор БелПАН Андрей Середа.

Позже на сайте Белорусской ассоциации журналистов появилось сообщение, что проходят обыски в редакции газеты «Навука». Сотрудники редакции, которая находится в здании Академии наук Беларуси, отказываются сообщать подробности, ссылаясь на подписанный ими документ о неразглашении, но подтверждают проведение обысков Следственным комитетом Беларуси.

Поводом к возбуждению дела послужило сообщение БелТА о сбоях при передаче доступов к платной новостной подписке. По информации СК, за последние два года «без ведома и согласия» БелТА совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия, и агентству этим нанесен ущерб.