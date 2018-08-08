СМИ: семья Патрушева намерена взять под контроль одно из ключевых ракетостроительных предприятий

Семья секретаря Совета безопасности Николая Патрушева планирует взять под контроль корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, ежегодная выручка около 27 миллиардов рублей) после возможной отставки ее гендиректора Евгения Обносова. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на источники, близкие к аппарату Совбеза и к руководству министерства обороны.

В настоящий момент племянник Патрушева Владимир является руководителем концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор», занимающегося выпуском мин и торпед. В марте 2015 года приказ о переподчинении концерна по инициативе Обносова подписал Владимир Путин, и «Гидроприбор» вошел в КТРВ. Это, как утверждают источники «Проекта», стало причиной конфликта между двумя кланами — профильные СМИ тогда отмечали, что Владимир Патрушев якобы воспринял переподчинение «Гидроприбора» как атаку на себя.

Через полгода было возбуждено уголовное дело об использовании контрафактных боеприпасов в КТРВ: по версии следствия, в 2010-2011 годах более 6,5 тысяч авиационных ракет не были утилизированы по правилам, а были разобраны на составные части и перепроданы. Хотя у следствия с самого начала было достаточное количество доказательств, уголовное дело было возбуждено только в 2015 году — сразу после конфликта, отмечает «Проект».

Хотя Гендиректор КТРВ Евгений Обносов сейчас проходит по делу в качестве свидетеля, источники издания не исключают того, что ему также могут предъявить обвинение. В случае суда он будет вынужден покинуть свой пост, а его место, вероятно, займет племянник Николая Патрушева Владимир, добавляют собеседники «Проекта».

«Борис Обносов не отреагировал на просьбу об интервью. Владимир Патрушев через своего помощника передал, что готов изучить список вопросов, но, получив запрос, так и не ответил», — пишет издание.

Несколько проверок прошли в последнее время и на предприятиях другого концерна, занимающегося ракетостроительством, — «Роскосмоса». Так, следственная группа ФСБ 20 июля провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

После этого был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».