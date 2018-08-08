ФАС: операторы связи отменят национальный роуминг до 1 сентября

Операторы сотовой связи отменят национальный роуминг до 1 сентября 2018 года. Об этом сообщило RNS со ссылкой на заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомозина.

«С 20 августа соответствующие решения будут приняты «Вымпелкомом», с 30 августа —«Мегафоном», с 1 сентября — МТС», — сказал Голомозин. Он уточнил, что оснований для повышения цен на домашние тарифы мобильных операторов нет.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что три крупнейших сотовых оператора России к концу августа под давлением ФАС отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

При этом представитель Tele2 («Т2 РТК Холдинг») заявила изданию, что на большинстве тарифов компании нет внутрисетевого роуминга и что компания окончательно завершит отмену роуминга к назначенному ФАС сроку — 31 августа.

В июле 2017 года ФАС предписала МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 РТК Холдингу» устранить разницу в тарифах при поездках по России до декабря 2017 года. Впоследствии дедлайн для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» был продлен до 31 января 2018 года, для «Т2 РТК Холдинга» — до мая 2018 года (после чего был вновь продлен до 31 августа).

В марте ФАС возбудила антимонопольное дело против «большой тройки»: против МТС и «Мегафона» за завышение цен в роуминге, а против «Вымпелкома» за несоответствие отчета об отмене внутрисетевого роуминга требованиям ведомства.