Суд отложил рассмотрение дела правозащитников, задержанных за пикет в поддержку Оюба Титиева

Тверской районный суд отложил рассмотрение административных дел в отношении председателя Комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной и председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Рассмотрение дела Ганнушкиной перенесено на 1 октября в связи с тем, что защита не успела изучить материалы дела.

Светлана Ганнушкина в майке с Оюбом Титиевым перед зданием Тверского районного суда. Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

«Светлане Алексеевне не прислали уведомление о том, что будет суд», — рассказал «Новой» юрист «Мемориала» Денис Шедов.

Дело Олега Орлова будет рассмотрено 13 сентября по ходатайству адвоката. При этом суд не учел, что Шедов просил отложить заседание на полчаса: рассмотрение дел Ганнушкиной и Орлова было назначено в одно и то же время, но с разными составами суда, при этом защищал правозащитников один и тот же юрист.

Фото: Виктория Одиссонова/ "Новая газета"

Напомним, правозащитники были задержаны 9 июля на Манежной площади в Москве, где проводили пикет в поддержку арестованного в Чечне правозащитника Оюба Титиева. Правозащитники уверены, что Титиев арестован по политическим мотивам, а дело против него сфальсифицировано.

«Мы действовали в состоянии крайней необходимости, — пояснила Ганнушкина «Новой». — Поскольку в Чечне продолжаются аресты правозащитников по надуманным обвинениям, им подбрасывают наркотики. Теперь им грозит опасность, поэтому мы действовали [провели пикет] в условиях крайней необходимости, а значит, закон не нарушили».

Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение правозащитного центра«Мемориал», был задержан в январе якобы за хранение марихуаны. В мае ему предъявили обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Титиеву может грозить до трех лет лишения свободы. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили при задержании.