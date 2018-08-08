«Левада-центр» зафиксировал ухудшение экономических ожиданий россиян

Социологи выяснили, что в июле 30% россиян назвали ближайший год неблагоприятным для экономических перспектив России, по сравнению с маем эта цифра выросла на 9%. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Согласно подсчетам, 30% респондентов все же считают предстоящий год благоприятным для развития экономики.

В исследовании отмечается, что 45% респондентов не ожидают изменений в своем материальном положении. Хотя предыдущие два года эта цифра была выше: 55-60%. При этом процент тех, кто ожидает ухудшения своего материального положения выше, чем тех, кто ждет увеличения (25% против 20%).

«Одна из причин ухудшения экономических ожиданий россиян, как считают социологи, связана с решениями о повышении налогов», — говорится в публикации Интерфакса.

Опрос был проведен в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, «Левада-центр» уже изучал отношение россиян к протестам по экономическим вопросам: 40% респондентов готовы поддержать их. СМИ отмечали, что это самый высокий показатель с 2009 года. При этом лично поучаствовать в таких митингах готовы 28% респондентов, и это максимальный показатель с момента присоединения Крыма к России.