Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием выпустить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия»

Петиция «Новой газеты», запущенная на платформе Change.org, о недопустимости пребывания под арестом двух фигуранток дела «Нового величия», 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, набрала уже более 56 тысяч подписей.

8 августа мать Марии Дубовик Наталья рассказала, что у ее дочери нашли «опухоль непонятного происхождения». Девушка страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, в СИЗО у нее упало зрение.

Анна Павликова также испытывает серьезные проблемы со здоровьем: к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Однако во ФСИН заявили, что состояние обеих девушек оценивается как «удовлетворительное» и что им не требуется экстренная медицинская помощь.

Редакция «Новой газеты» считает, что общие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для обеих девушек на не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент ФСБ.