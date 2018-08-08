В Казахстане запретили ретрансляцию 88 иностранных телеканалов. Среди них – «Дождь», «Спас» и «Грозный»

Министерство информации и коммуникаций Казахстана 8 августа заявило о том, что в республике запрещается ретрансляция сразу 88 иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру открытия представительств.

Министр Даурен Абаев на своей странице в Facebook объяснил, что согласно закону «О телерадиовещании» все желающие транслировать свои каналы компании должны были открыть офисы в Казахстане и завести юридические лица. Соответствующие поправки в закон вступили в силу 9 января, на выполнение этих правил у каналов было полгода. В результате из 307 иностранных каналов, ранее вещающих на республику, полную процедуру (она подразумевает еще и постановку на учет) прошли лишь 219 телеканалов.

В число телеканалов, чья трансляция будет запрещена в Казахстане любыми путями (через кабельное или спутниковое телевидение), попали российские «Дождь», «Спас», телеканал «Грозный», Russia Today TV, «Боец», Спутниковое телевидение Дагестана, ТНТ-Comedy, а также зарубежные Fox News Channel, France 24, Bloomberg Television (с полным списком можно ознакомиться здесь).

В последние годы власти Казахстана проводят политику запуска цифрового телевидения в стране: в первые мультиплексы вошли в основном республиканские и региональные каналы собственного производства). При этом в кабельных сетях наибольшей популярностью по-прежнему пользуются Первый канал, «Россия» и НТВ. В декабре 2017 года несколько кабельных операторов страны отключили ряд российских телеканалов, поскольку те потребовали существенно увеличить стоимость ретрансляции в Казахстане. Позже каналы были возвращены в список транслируемых в республике.

Казахстанский МИД регулярно реагирует на выступления в адрес страны на российских телеканалах. За 2018 год дипломатическое ведомство дважды отвечало на заявления, звучавшие в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».