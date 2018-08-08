ФАС рассказала о росте цен на бензин после увеличения НДС

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% повлияет на стоимость бензина, она увеличится. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина.

«Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена», — сказал Голомолзин. Он также заверил, что о дестабилизации ситуации ценами на бензин речи не идет.

Ранее Минэкономразвития предложило учесть повышение ставки НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Из-за повышения НДС убытки работающих в сфере ЖКХ компаний в 2019 году, по подсчетам министерства, могут составить 100 млрд рублей, а долги отрасли вырастут до 1,5 трлн рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года в пятницу, 3 августа. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2%