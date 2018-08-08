«Победа» введет плату за регистрацию в зарубежных аэропортах

Авиакомпания «Победа» с 28 октября начнет взимать плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах. Об этом Интерфаксу рассказал представитель компании.

По его словам, стоимость регистрации составит 25 евро. «Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, расходы с прошлого года выросли на 10%. В авиакомпании также считают, что новые меры стимулируют клиентов регистрироваться онлайн. Этот способ регистрации останется бесплатным. Собеседник компании уточнил, что регистрация в российских аэропортах по-прежнему будет включена в стоимость билета.

Ранее, в июле авиакомпании сообщили о росте цен на билеты из-за повышения цен на топливо. В письме «Аэрофлота» говорилось, что повышение составит 200 рублей на полеты для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей для бизнес-класса. Рост цен затронет все внутренние авиарейсы компании (исключение составит лоукостер «Победа»).

Источники «Коммерсанта» сообщали о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах и предполагали, что стоимость пакетных туров зимой может вырасти на 10%.

«Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива», — пишет газета.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что цены на авиатопливо с июня 2017 года по настоящее время увеличились почти на 45%. Авиакеросин подорожал на 2,7% до 50,8 тысяч рублей за тонну, следует из данных Росавиации.