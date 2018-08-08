Участницу Pussy Riot Алехину остановили в Домодедово при попытке вылететь из России 

Участницу Pussy Riot Марию Алехину остановили на паспортном контроле в аэропорту Домодедово при попытке вылететь из России. Об этом в твиттере сообщил издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Молния - Машу Алехину отказались выпустить из страны на ее гастроли в Лондон - погранслужба ФСБ сообщила что ей закрыт выезд из страны. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 8, 2018

Как пишет «Медиазона», Алехина в 16:00 должна была вылететь в Лондон, а оттуда в Эдинбург, где в рамках Эдинбургского фестиваля запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

«На паспортном девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — рассказала активистка. После этого сотрудник погранслужбы сообщил, что ей запрещен выезд из страны.

Накануне, 7 августа, Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели акцию против пыток в местах лишения свободы у здания Федеральной службы исполнения наказаний. Алехина, Энтео и еще два активиста на входе в приемную ФСИН вывесили плакат с надписью «ФСИН = ГУЛАГ», а также фотографии заключенных, подвергшихся пыткам.

10 июля мировой судья Кунцевского района оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных ей за баннер «С днем рождения, палачи» на здании ФСБ на Лубянке и запуск бумажных самолетиков в поддержку Telegram.

По закону сумма предельной задолженности, которая позволяет россиянам выезжать за рубеж, составляет 30 тысяч рублей.