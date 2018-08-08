Рубль подешевел после сообщений о готовящихся санкциях США

Рубль подешевел после публикации в СМИ текста законопроекта о новых санкциях США против России. Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара превысил 65 рублей, а евро 75 рублей.

При этом на момент открытия торгов курс доллара составлял 63,5 рубля, а евро — 73,6 рублей.

Ранее «Коммерсант» опубликовал текста законопроекта о новых ограничительных мерах США против России. Законопроект предполагает введение запрета на долларовые расчеты в США и заморозку активов семи российских банковских структур, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом сроком обращения более двух недель. Сенаторы также предлагают предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к кибератакам на системы, связанные с выборами.

Кроме того, в США намерены ввести определение «неправомерного вмешательства в выборы в США». Уличенным в этом иностранным гражданам не будут выдавать американскую визу.