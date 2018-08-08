Тувинскую журналистку оштрафовали за публикацию исторических фотографий со свастикой во «ВКонтакте»

В Кызыле оштрафовали на одну тысячу рублей журналистку Оюму Донгак за публикацию постов со свастикой в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Донгак сообщила на своей странице в фейсбуке.

Суд признал журналистку виновной по статье 20.3 КоАП (пропаганда нацизма или публичная демонстрация нацисткой символики). Речь идет об опубликованных в 2014 году записях, на которых присутствуют кадры из нацистской Германии.

На одной из архивных фотографий девушки машут флажками со свастикой (этот пост посвящен «Союзу немецких девушек»), на второй — Адольф Гитлер сидит за столом с газетой.

Заявление в полицию на Донгак отнес член партии КПРФ Роман Тамоев. По его мнению, публикации журналистки ведут «некоторых немыслящих людей к ухудшению уровня жизни Республики Тыва».

«Постоянные посты в социальной сети «ВКонтакте» о плохой жизни в Республике Тыва, распространение информации о коррумпированности власти в Российской Федерации и прекрасной жизни в Европе и иных зарубежных странах — все это меня возмущает», — говорится в заявлении.

Напомним, по информации «Тайга.инфо», Донгак возглавляла штаб кандидата в президента Ксении Собчак в Туве. Журналистка помогала местным сиротам, которые не могли получить квартиру в течение многих лет. Из-за этого они устроили акцию протеста, заночевав в здании Агентства по делам детей и семьи.