«Все катастрофически плохо»: сестра Олега Сенцова рассказала о состоянии его здоровья

Наталья Каплан, двоюродная сестра голодающего в российской колонии режиссера Олега Сенцова, рассказала, что состояние здоровья ее брата ухудшилось. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит», — рассказала Каплан.

По ее словам, Сенцов не поддерживает идею о переводе его в гражданскую больницу ближе к месту прописки, потому что опасается, что «просто не переживет этап». «А в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной», — говорит Каплан.

Накануне адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что у держащего 87-ой день голодовку украинского режиссера ухудшилось состояние здоровья, однако он намерен оставаться в колонии. У него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс — около 40 ударов в минуту. Он также плохо переносит жару в городе Лабытнанги, где находится колония.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.