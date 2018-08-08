Сенатор из США передал в администрацию президента Путина письмо от Трампа
Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию российского президента Владимира Путина письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сенатор сообщил на своей странице в твиттере.
«В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов», — пояснил Пол.
I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018
Ранее сенатор пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам, возглавляемого Константином Косачевым, посетить Вашингтон для продолжения межпарламентского диалога.
Напомним, Путин на саммите в Хельсинки 16 июля передал президенту США Дональду Трампу документ с предложениями в сфере стратегической безопасности.
В записке, как утверждает газета Politico, озаглавленной по-русски «Диалог по вопросам контроля над разоружением», говорилось о готовности России к расширению числа договоров о ядерном оружии и к новым ограничениям по вооружению. Так, одно из главных предложений в списке — продление на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который истекает в 2021 году.
Читайте также
ВЕРНИСЬ, МЫ ВСЕ ПРОСТИМ!
26 июля «Коммерсант» сообщил о содержании беседы Владимира Путина с послами, на которой тот передавал содержание беседы с Трампом в Хельсинки. Так, Россия предложила США подтвердить приверженность четырем договорам по разоружению. Помимо СНВ-III, говорилось также о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договоре об открытом небе, а также о Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.