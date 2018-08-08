Сенатор из США передал в администрацию президента Путина письмо от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию российского президента Владимира Путина письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сенатор сообщил на своей странице в твиттере.

«В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов», — пояснил Пол.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018

Ранее сенатор пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам, возглавляемого Константином Косачевым, посетить Вашингтон для продолжения межпарламентского диалога.

Напомним, Путин на саммите в Хельсинки 16 июля передал президенту США Дональду Трампу документ с предложениями в сфере стратегической безопасности.

В записке, как утверждает газета Politico, озаглавленной по-русски «Диалог по вопросам контроля над разоружением», говорилось о готовности России к расширению числа договоров о ядерном оружии и к новым ограничениям по вооружению. Так, одно из главных предложений в списке — продление на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который истекает в 2021 году.

26 июля «Коммерсант» сообщил о содержании беседы Владимира Путина с послами, на которой тот передавал содержание беседы с Трампом в Хельсинки. Так, Россия предложила США подтвердить приверженность четырем договорам по разоружению. Помимо СНВ-III, говорилось также о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договоре об открытом небе, а также о Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.