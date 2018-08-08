В подготовке покушения на Николаса Мадуро признался венесуэльский оппозиционер

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе признался в подготовке покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом он рассказал Reuters.

По словам Луккезе, взрыв дронов был частью вооруженных атак на Мадуро. «У нас была цель, и в тот момент мы не смогли реализовать ее на 100 процентов», – сказал Луккезе. По его словам, «вооруженная борьба будет продолжаться».

Описывать свою роль в операции и называть других участников Луккезе отказался, сославшись на необходимость обеспечить свою безопасность. Он сказал, что действовал вместе с активистами антиправительственного движения «Сопротивление» и уточнил, что это разрозненное сообщество студенческих лидеров, бывших военных и уличных активистов.

Напомним, покушение на Мадуро совершили 4 августа. Во время его выступления перед гвардейцами произошел взрыв нескольких дронов. Президент не пострадал, однако ранения получили несколько солдат.

После этого Мадуро заявил, что за покушением на него стоит лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. По словам президента Венесуэлы, за атаку на него исполнители должны были получить 50 миллионов долларов. Все 11 человек, причастных, по мнению властей Венесуэлы, к инциденту, были участниками и организаторами беспорядков в 2017 году.

Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года. В мае его переизбрали на этот пост. Однако против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, так как Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране огромная инфляция.