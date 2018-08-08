Приставы временно запретили выезжать из России 2,7 млн человек

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) за первое полугодие 2018 года временно ограничили выезд за рубеж 2,7 млн человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФССП.

В службе подчеркнули, что за первые полгода было вынесено запретов больше, чем за весь 2016 год, тогда с ограничениями столкнулись 2,3 млн граждан. В 2017 году запреты коснулись 3,4 млн человек.

По состоянию на 1 июля 2018 года в списках службы числилось 2,5 млн «невыездных граждан», отметила газета. В ФСПП также заявили, что 306 тысяч человек ограничили в правах на управление автомобилями.

«За шесть месяцев было взыскано более 321 млрд рублей долгов, при этом неплательщиков дорожных штрафов стало меньше: с них приставы взыскали более 6 млрд рублей — примерно столько же властям удалось принудительно выбить долгов по алиментам», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Ранее участницу Pussy Riot Марию Алехину остановили на паспортном контроле в аэропорту Домодедово при попытке вылететь из России. «На паспортном (контроле) девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то шепотом почти сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник — вообще мальчик — сказал, что ФСБ», — рассказала сама Алехина. После этого сотрудник погранслужбы сообщил, что ей запрещен выезд из страны.

10 июля мировой судья Кунцевского района оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных ей за баннер «С днем рождения, палачи» на здании ФСБ на Лубянке и запуск бумажных самолетиков в поддержку Telegram.