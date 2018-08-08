Главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну продлили арест на три месяца

Басманный районный суд Москвы продлил арест главы Серпуховского районы Александра Шестуна на 3 месяца, то есть до 13 ноября 2018 года. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, 13 июня в доме Шестуна прошли обыски, после чего его задержали и заключили под стражу до 13 августа по решению Басманного суда. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Сам Шестун считает дело против себя полностью сфабрикованным. Среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ генерала Ивана Ткачева.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с заявлением о нарушении избирательных прав Шестуна. По этой же причине глава Серпуховского района объявил голодовку в СИЗО «Лефортово».

6 августа Шестуну отказали в регистрации на выборах — территориальная избирательная комиссия признала все собранные в его поддержку подписи недействительными. Об участии в выборах вместо Шестуна заявила его жена Юлия, однако она опасается, что ее могут снять с голосования. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал имущество и счета Шестуна, а именно на половину его дома, машину Mercedes и на банковские счета — в том числе и на зарплатный. О точно денежной сумме, которая была арестована, не сообщалось.

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