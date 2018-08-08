В колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову снова не пустили священника

Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко не пустили в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщила активист Виктория Ивлева в своем фейсбуке.

По ее словам, священнослужитель собрал все необходимые документы и после сообщения адвоката Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния режиссера выехал в Лабытнанги. Начальник исправительной колонии №8 (ИК-8), где Сенцов отбывает наказание, сказал Михнову-Вайтенко, что нет просьбы заключенного о встрече с ним. В ответ священник попросил сообщить Сенцову о своем прибытии, но начальник ИК-8 ответил, что это будет расцениваться как давление на режиссера.

После этого епископ позвонил в местную Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), где ему ответили, что нужно отправить телеграмму, что Михнов-Войтенко и сделал. Заместитель начальника ведомства сказал, что ее Сенцову доставят. Священник, согласно сообщению Ивлевой, на данный момент находится в Лабытнанги и ожидает ответа от Сенцова.

Он звонил во ФСИН по номеру телефона, указанному на сайте, чтобы удостовериться, что телеграмму доставят режиссеру. На звонок ему ответили, что его обращение рассмотрят в установленном порядке и что номера, по которому звонил священник, на сайте ведомства нет.

Ранее Михнова-Вайтенко не пустили к Сенцову из-за отсутствия необходимых документов. Однако другой священнослужитель Богдан Василюк посетил ИК-8. Он зашел в медицинскую часть колонии, где находится Сенцов, и поинтересовался его состоянием, а также предложил ему исповедаться и побеседовать без посторонних. Сенцов отказался, сказав, что не нуждается в помощи священнослужителя.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.