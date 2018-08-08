«Применяют одновременно до четырех электрошокеров»: еще один заключенный рассказал о пытках в колонии в Забайкалье

Заключенный исправительной колонии №5 в Чите Михаил Калманов рассказал о пытках сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после поражения сборной России в матче с Хорватией. Копия адвокатского опроса оказалась в распоряжении «Дождя».

По словам осужденного, после утреннего просчета с металлоискателем Калманова отвели в кабинет, предназначенный для медицинского осмотра. Там его потребовали снять нижнее белье, однако он отказался.

«После этого с меня сорвали трусы, заломили руки и одновременно в упор пшикнули из газового баллончика прямо в глаза. Затем мне начали наносить множественные удары по голове, телу, по рукам и ногам. Кроме того, применяли в отношении меня электрошокеры. По ощущениям я понял, что применяют одновременно до четырех электрошокеров», — рассказал Калманов.

По его словам, избиения продолжались около 15-20 минут, газ применяли три раза. Затем его без одежды отвели в помещение камерного типа, застегнули наручниками и оставили в таком состоянии на три часа. После этого Калманова отвезли в СИЗО-1 и освидетельствовали на наличие телесных повреждений. Проверка выявила многочисленные кровоподтеки и гематомы.

Находясь в изоляторе, осужденный узнал, что на него заводят уголовное дело по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Следствие посчитало, что он напал на одного из сотрудников колонии с лезвием. Калманов утверждает, что избиения были «спланированной акцией» в ответ на его жалобу на условия содержания в прокуратуру и правозащитникам.

Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», со слов двоих заключенных рассказали о пытках сотрудниками колонии в ИК-5 после проигрыша России в матче с Хорватией. Они отмечали, что одного из заключенных вывезли из колонии, чтобы «скрыть от лишних глаз», потому что он был слишком избит. Этим заключенным и был Калманов.

В управлении ФСИН по Забайкальскому краю начали проверку. В ведомстве не отрицают факт избиений, однако добавляют, что физическая сила был применена к заключенному, поскольку он отказался подчиняться требованию сотрудника колонии.