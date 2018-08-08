Петиция с требованием обменять заключенных в России и на Украине набрала более 50 тысяч подписей

Петиция с требованием обменять россиян, заключенных в украинских тюрьмах, на украинцев, осужденных в России, набрала более 52 тысяч подписей. Она опубликована на платформе Change.org.

«Голодовка украинца Олега Сенцова дает нам шанс увидеть наших соотечественников освобожденными из украинских тюрем. <…> Давайте потребуем от российского правительства обмена украинцев на русских», — призывают активисты.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.

Ранее уполномоченные по правам человека России и Украины обсуждали возможность обмена в формате «23 на 23». В списке украинской стороны оказались 23 человека, отбывающие наказания в том числе за подготовку терактов или участие в военных дейтсвиях на Донбассе. Назывались имена политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко и других.

В Совете Федерации допустили, что Сенцов может попасть в список по обмену осужденных в России на осужденных на Украине. Высказывались предположения, что его могут обменять на арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.