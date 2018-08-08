ФСБ следила за главредом «БлогСочи» за его причастность к «группе оппозиционно настроенных граждан»

Следственный комитет в Сочи завершил расследование уголовного дела против главного редактора портала «БлогСочи» Александра Валова, обвиняемого в вымогательстве денег у депутата Государственной думы от ЛДПР. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Защита нашла в материалах дела рассекреченное постановление суда, из которого следует, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прослушивала переговоры Валова и наблюдала за ним с июля 2016 года.

Поводом для прослушки стала его предполагаемая «причастность к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов».

В документе отмечается, что Валов неоднократно участвовал в протестных акциях в Сочи, а также размещал на своем портале «тенденциозную информацию», которая направлена на «негативное восприятие внутриполитической ситуации» в стране. По мнению ФСБ, этим главред провоцировал акции экстремистского характера.

«Подобная трактовка позволяет неограниченно прослушивать любого гражданина, который сходил на митинг и, например, владеет аккаунтом в соцсетях», — считает адвокат Попков. Он добавил, что постановление было вынесено с нарушением норм процессуального законодательства: судья проигнорировал отсутствие доказательств причастности Валова к вменяемому преступлению.

Александра Валова арестовали в январе 2018 года после обысков в его квартире. Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) за удаление статей про его бассейн на пляже. Журналист отрицает свою вину и называет дело политически мотивированным.

В июне, находясь в следственном изоляторе, Валов воткнул себе ручку в живот после того, как ему отказались вызвать скорую. Из-за этого обвиняемый не смог присутствовать на судебном заседании из-за ранения в живот. В связи с этим суд рассмотрел ходатайство о продлении ареста Валову без него.