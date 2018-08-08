СМИ сообщили о нападении фанатов греческого ПАОК на российских журналистов

Корреспонденты нескольких спортивных изданий сообщили о нападении фанатов греческого футбольного клуба ПАОК на представителей российских СМИ перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в Салониках.

По словам корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова, греческие болельщики напали на российских журналистов у входа в ложу прессы. Они несколько раз ударили представителей СМИ в присутствии стюардов и официальных лиц «Спартака», с которым играет ПАОК.

Кроме того, как сообщает издание, фанаты греческого клуба подходят к журналистам славянской внешности и пытаются отнять у них аккредитации, личные вещи и деньги под угрозой избиения.

О нападении на российских журналистов рассказал корреспондент «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов: «На входе в ложу прессы около 15 людей в черных майках атаковали представителей российской прессы. До этого у одного из коллег фанаты ПАОК обыскали рюкзак и отобрали футболку "Спартака", которую тот получил в подарок от клуба». Зеленов сообщил, что его ударили несколько раз и разбили ему телефон.

Такого никогда не было)) только что десятка ПАОК прыгнула на русских ЖУРНАЛИСТОВ. Короткая потасовка, и стюарды берут нас за шкирку и тащат под трибуны. Теперь переписывают данные. Адок — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) August 8, 2018

В пресс-службе ПАОК сообщили, что перед матчем в сторону входа для прессы прошли люди без аккредитации «Спартака», которые показали греческим фанатам жесты, «словно они перережут им горло».

8 августа проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором греческий ПАОК играет против московского «Спартака». К концу первого тайма ПАОК лидировал со счетом 3:2.

Владельцем ПАОК является российский бизнесмен греческого происхождения и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди. В июле его заподозрили в том, что он мог перечислить не менее 300 тысяч евро противникам переименования Македонии, в том числе футбольным хулиганам, участвовавшим в протестах.

Название Республика Македония не устраивало Грецию, поскольку так же называется один из ее регионов. Только в июне этого года власти двух стран подписали соглашении о новом названии Македонии, которое вступит в силу в течение шести месяцев.