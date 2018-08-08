Правительство выделит 3 миллиарда рублей на завершение строительства объектов Urban Group

Правительство России выделит Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) 3 миллиарда рублей из резервного фонда для завершения строительства объектов застройщика Urban Group. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

Субсидии будут выделены пяти компаниям, входящим в девелоперскую группу: ООО «Иванстрой», ООО «Хагейт», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» и АО «Континент проект». Кроме того, денежные средства пойдут на погашение расходов, которые Urban Group затратила на процедуру банкротства.

В августе правительство утвердило «дорожную карту» завершения строительства объектов Urban Group. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

Ранее в начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами входящие в Urban Group компании. После краха застройщика Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) против руководства OOO «Ивастрой», входящей в Urban Group. По этому делу арестовали гендиректора компании Андрея Пучкова.