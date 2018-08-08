США введут новые санкции против России 22 августа из-за отравления Скрипалей

Государственный департамен США анонсировал новые санкции против России, которые вступят в силу 22 августа. Причиной стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт говорится, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие против собственных граждан и нарушило нормы международного права, предусмотренные законом от 1991 года.

NBC со ссылкой на источники сообщает, что введение санкций пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. Они коснутся запрета авиакомпании «Аэрофлот» на осуществление перелетов в США.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери в марте, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее россиян выписали из больницы, но их лечение продолжается. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.

После этого инцидента недалеко от Солсбери тем же веществом отравились еще двое граждан Великобритании. Британка Дон Стерджесс умерла, а ее друга Чарли Роули выписали из больницы. Пара оказалась в больнице после того, как женщина подобрала на улице флакон из-под духов, в котором содержался яд.

Ранее «Коммерсант» опубликовал текста законопроекта о новых ограничительных мерах США против России. Он предполагает введение запрета на долларовые расчеты и заморозку активов семи российских банковских структур, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Кроме того, республиканцы предложили вводить меры в случае причастности к предполагаемому вмешательству России в выборы США и киберпреступлениям.