Во ФСИН объяснили повторный отказ пускать священника к украинскому режиссеру Олегу Сенцову

Епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко во второй раз не пустили к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему наказание в исправительной колонии №8 (ИК-8) в городе Лабытнанги, поскольку «Сенцов согласия на данную встречу не давал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В УФСИН пояснили, что священника к заключенному могут пригласить по его письменному заявлению «для проведения личной беседы и совершения церковных таинств». В сообщении отмечено, что никаких заявлений на встречу с епископом Апостольской Православной Церкви отцом Григорием от Сенцова не поступало.

Напомним, Михнова-Вайтенко повторно не пустили к Сенцову 8 августа. После сообщения адвоката Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния режиссера он выехал в Лабытнанги. Священник просил сообщить Сенцову о своем прибытии, но начальник ИК-8 ответил, что это будет расцениваться как давление на режиссера.

Ранее Михнова-Вайтенко не пустили к Сенцову из-за отсутствия необходимых документов. Однако другой священнослужитель Богдан Василюк посетил ИК-8. Он зашел в медицинскую часть колонии, где находится Сенцов, и поинтересовался его состоянием, а также предложил ему исповедаться и побеседовать без посторонних. Сенцов отказался, сказав, что не нуждается в помощи священнослужителя.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.