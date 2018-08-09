«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня поддержки внешней политики Путина

«Левада-центр» зафиксировал снижение поддержки внешнеполитического курса президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

В ходе исследования социологи «Левада-центра» спрашивали россиян, что им не нравится и нравится в Путине. В марте 2016 года 22% респондентов отмечали, что поддерживают его внешнеполитический курс. В июле этого года подобный ответ был дан 16% опрошенных.

В то же время «Левада-центр» зафиксировал рост числа россиян, считающих Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов его плюсов опрошенные выделили «энергичность и решительность» (30%), а 22% назвали Путина дальновидным политиком.

В июне «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которым половина россиян хочет видеть Путина президентом после 2024 года. 27% опрошенных не хотят видеть Путина в президентском кресле. При этом число тех, кто хочет масштабных перемен в стране, с 2017 года увеличилось с 42 до 57%.