«Роснефть» и «Интерфакс» договорились о внесудебном урегулировании конфликта из-за публикации о хищениях

Информационное агентство «Интерфакс» извинилось перед компанией «Роснефть» за публикацию новости о хищениях на дальневосточном судоремонтном заводе «Звезда» после подачи ею иска о защите деловой репутации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Роснефти».

В нем отмечается, что компания и агентство достигли договоренности о внесудебном урегулировании исковых требований. В «Роснефти» утверждают, что «Интерфакс» провел внутреннюю проверку и установил, что корреспондент, написавший материал, не обратился в пресс-службы «Звезды» и «Роснефти» за комментарием. По данным «Роснефти», в «Интерфаксе» предприняли действия для устранения нарушений. Информагентство извинилось перед «Звездой» и «Роснефтью».

Иск к «Интерфаксу» был подан «Роснефтью» в Арбитражный суд Москвы 28 июня, на следующий день после публикации материала информагентством. В нем говорилось о хищениях при строительстве верфи «Звезда» в Приморском крае — источник агентства сообщил, что, по оценке следователей по делу, ущерб составил около 7,5 миллиардов рублей. Размера денежных требований в иске указано не было.