Первым прибывший к «Зимней вишне» пожарный Бурсин пытался покончить с собой в СИЗО

Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы (ФПС) по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», пытался покончить с собой в СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на жену пожарного Татьяну Бурсину.

По ее словам, Бурсину 7 августа должны были провести психиатрическую экспертизу. Бурсиной сообщили, что ее мужа доставили в больницу на лечение, у него были перебинтованы обе руки. Она предположила, что поводом для попытки суицида могли послужить отказ в свидании и давление со стороны следствия. При этом на заседании апелляционного суда 1 августа судья разрешила Бурсиной увидеться с мужем, а 3 августа она обращалась к следователю с просьбой разрешить свидание.

«Судья разрешила мне и старшему ребенку свидание. Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Федорова. Все свидания — только с его разрешения», — объяснила «Коммерсанту» Бурсина. Издание отмечает, что ответа от следователя по этому поводу она в настоящее время не получила.

РИА Новости со ссылкой на бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова передает, что после попытки суицида Бурсина поместили в психиатрическую больницу. Об этом Мамонтов заявил в во время заседания Кемеровского областного суда.

Напомним, Центральный районный суд Кемерово 10 июля арестовал Бурсина, чей отряд прибыл первым на место пожара в «Зимней вишне», на два месяца. Ему предъявили обвинение в халатности. Следователь мотивировал необходимость ареста тем, что Бурсин может скрыться.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.