Двух конвоиров и их начальников обвинили в халатности из-за попытки побега членов «банды ГТА»

Два конвоира, охранявшие участников «банды ГТА» в Московском областном суде в 2017 году, и их начальники привлечены к ответственности за халатность (ст. 293 УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

По ее словам, конвоиры не смогли обеспечить надлежащую охрану подсудимых, из-за чего те попытались сбежать. Кроме того, по данным следствия, членов банды сковали таким образом, что одна рука каждого конвоируемого была свободна, что не соответствовало необходимым требованиям.

Также было нарушено требование нормативных актов, согласно которым на каждого подсудимого должно быть как минимум два сотрудника полиции. Во время попытки побега пятерых задержанных вели двое конвоиров.

«При этом командир роты и его заместитель также не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы. С учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны был принять решение о назначении усиленного конвоя для их надлежащей охраны, однако этого сделано не было», — сообщила Петренко.

Она добавила, что следственные действия по делу завершены, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами дела.

Напомним, в ноябре 2014 года полиция задержала девять предполагаемых членов «банды ГТА» (название связано с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой персонаж грабил и убивал водителей). Главу группировки Ибайдулло Субханова застрелили во время спецоперации.

Следствие установило, что нападавшие выкладывали на дорогу острые предметы и расстреливали людей, находившихся в машинах. Преступников обнаружили на загородном участке главы управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который позднее заявил, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку.

1 августа Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым участникам банды.