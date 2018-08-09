В Венесуэле двух депутатов лишили неприкосновенности из-за дела о покушении на президента страны Мадуро

В Венесуэле двух депутатов парламента Хулио Борхеса и Хуана Рекенсенса лишили неприкосновенности по делу о покушении на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает венесуэльское информационное агентство AVN.

Решение о лишении Борхеса и Рекенсенса неприкосновенности приняло Национальное учредительное собрание Венесуэлы. За это проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего из сторонников Мадуро и обладающего всей полнотой законодательной власти. Парламент же в стране контролируется оппозицией и фактически отстранен от политической жизни страны.

Напомним, покушение на Мадуро совершили 4 августа. Во время его выступления перед гвардейцами произошел взрыв нескольких дронов. Президент не пострадал, однако ранения получили несколько солдат.

После этого Мадуро заявил, что за покушением на него стоит лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. По словам президента Венесуэлы, за атаку на него исполнители должны были получить 50 миллионов долларов. Все 11 человек, причастных, по мнению властей Венесуэлы, к инциденту, были участниками и организаторами беспорядков в 2017 году.

Ранее в организации подготовки покушения признался бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе. Раскрывать имена других участников операции и рассказывать о своей роли в ней он не стал из соображений личной безопасности.

Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года. В мае его переизбрали на этот пост. Однако против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, так как Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране огромная инфляция.