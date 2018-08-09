Курс доллара превысил 66 рублей на открытии торгов Московской биржи

На фоне сообщений о готовящихся санкциях США против России, курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 66 рублей, что произошло впервые с ноября 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Изменился также курс евро. Оно выросло до 77,3 рублей. Такие показатели в последний раз фиксировались в апреле 2018 года. По данным на 11:00, курс евро составляет 76,66 рублей, а доллар — 66,18 рублей.

Кроме того, акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи. Стоимость начала падать к закрытию торгов 8 августа (примерно, на 12%), а к 10:15 (мск) 9 августа цена за одну акцию составила 102,25 рублей, что на 8,5% меньше, чем до анонсирования новых санкций.

Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны вступить приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

NBC со ссылкой на источники сообщает, что введение санкций пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. Они коснутся запрета авиакомпании «Аэрофлот» на осуществление перелетов в США.