Суд приговорил к пожизненным срокам четырех членов «банды ГТА»

Московский областной суд приговорил четырех фигурантов дела «банды ГТА» Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил Интерфакс.

Пятый обвиняемый Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы. Прокуратура настаивала на 25 годах лишения свободы для Гулямова.

Ранее, 1 августа, Московский областной суд вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды ГТА», которых обвиняли в убийствах водителей на московских дорогих. Чтение приговора заняло семь рабочих дней.

Судья читала текст приговора при усиленных мерах безопасности, так как 1 августа 2017 года во время слушаний в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. В результате трое подсудимых были убиты, двое ранены.

Позднее стало известно, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть на конвоиров.

Напомним, в ноябре 2014 года полиция задержала девять предполагаемых членов «банды ГТА» (название связано с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), в которой персонаж грабил и убивал водителей). Главу группировки Ибайдулло Субханова застрелили во время спецоперации.

Следствие установило, что нападавшие выкладывали на дорогу острые предметы и расстреливали людей, находившихся в машинах. Преступников обнаружили на загородном участке главы управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который позднее заявил, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку.