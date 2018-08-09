В забайкальской колонии умерли двое осужденных. Заключенные рассказывали о пытках после поражения России в матче с Хорватией

В исправительной колонии №5 по Забайкальскому краю нашли мертвыми двоих осужденных. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

Заключенные были найдены 7 августа на рабочих объектах производственной зоны. По предварительным данным, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено, уточнили во ФСИН. Управление ФСИН и полиция проводят проверку.

Сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права» юрист Анастасия Коптеева рассказала «Новой газете», что 8 и 7 августа правозащитный адвокат Марина Шейкина пыталась попасть в колонию к своему подзащитному Евгению Кригеру, который был в числе пострадавших от пыток после поражения сборной России в матче с Хорватией.

«Мы предполагаем, что адвоката не пустили в колонию намеренно, чтобы лишняя, нежелательная информация не просочилась», – отметила Коптеева.

В пресс-службе ведомства сказали изданию «Тайга.инфо», что тела заключенных нашли на разных объектах. В какое время обнаружили осужденных и находились ли рядом другие осужденные, в УФСИН не знают. В Следственном комитете изданию сообщили, что не связывают смерти заключенных.

«Мы изучили, что они не общались между собой, находились в разных камерах, именно поэтому мы не связываем смерти заключенных друг с другом. На текущий момент признаков криминального характера не обнаружено», — сказали в ведомстве.

Ранее юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», со слов заключенных рассказали о пытках сотрудниками колонии в ИК-5, в том числе с использованием электрошокера, после поражения сборной России в матче с Хорватией. «Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — говорится в акте опроса осужденного Александра Нохрина.

После этого ФСИН начала проверку по факту избиений. Источник ТАСС в силовых структурах рассказал агентству о том, что физическая сила применялась только к одному заключенному, поскольку он отказался подчиняться требованию сотрудника колонии.