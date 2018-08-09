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Адвокат «Агоры» попросила перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ

Общество

 

Адвокат международной правозащитной группы «Агоры» Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина перевести украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии в Лабытнанги, в гражданскую больницу в Крыму.

Ранее 25 июля ЕСПЧ постановил перевести Сенцова в больницу, которая находится ближе к месту проживания его семьи.

«Я прошу Вас озаботиться безопасным переводом Сенцова в Симферополь и госпитализацию в госпитале Святителя Луки в соответствии с инструкциями ЕСПЧ до тех пор, пока он не окончит голодовку», — говорится в письме Добревой, которое опубликовал в телеграм-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки выбрали в качестве места для лечения режиссера, поскольку он оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, в Симферополе работает врач, у которого есть доступ к истории болезни Сенцова.

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Адвокат Дмитрий Динзе сообщил РБК, что Сенцова ознакомили с письмами в адрес ЕСПЧ с просьбой о переводе в гражданскую больницу. Режиссер опасается, что не переживет этапирование из-за слабого здоровья. Кроме того, он заявил, что не хочет уезжать из тюремной больницы, поскольку там к нему хорошо относятся.

«Сенцов пояснил, что его привозили в реанимацию гражданской больницы по месту нахождения колонии, там было плохое отношение к нему и гражданские врачи хотели его приковать к кровати, начать насильно кормление, а также осуществлять иные медицинские действия против его воли, то есть создать пыточные условия», — отметил Динзе.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. 

8 августа двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что его здоровье сильно ухудшилось: «Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение».

Теги:
заключенные, крымск, голодовка, сенцов, ek
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