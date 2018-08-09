есть продолжение Ирина Халип, собкор в Минске: «Задачка не решается, если пытаться искать логику. А вот если просто сказать «начинается тридцать седьмой год» — тогда все быстро становится на свои места. И даже понятно, откуда он взялся. Все началось с инсульта. Вернее, с исчезновения Александра Лукашенко с экранов, отмены нескольких официальных мероприятий с его участием и внезапно разорвавшейся в Сети бомбой: а глава-то в полном коматозе!» Полностью

Сотрудники правоохранительных органов в Беларуси задержали главного редактора БелПАН Ирину Левшину по делу о незаконном доступе к новостям государственного агентства БелТА. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление Следственного комитета (СК) Беларуси.

В СК добавляют, что в доме задержанной прошли обыски и был «вскрыт системный блок ее компьютера». Ранее издание Naviny.by, которое входит в БелаПАН, сообщило о том, что Левшина не пришла на работу 9 августа, а ее мобильный телефон отключен.

Задержание проходило в рамках дела, поводом к которому послужило сообщение БелТА о сбоях при передаче доступов к платной новостной подписке.

По информации СК, за последние два года «без ведома и согласия» БелТА совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия, и агентству этим нанесен ущерб.

Для расследования дела представители СК задержали главного редактор портала TUT.BY Марину Золотову и еще пятерых сотрудников портала, а также бывшую сотрудницу издания. Позже ее и одну из задержанных действующих сотрудниц отпустили.

В СК оказались корреспондент агентства БелТА Татьяна Корвоенкова, выпускающий редактор БелПАН Андрей Середа, еще пять журналистов издания о недвижимости Realt.by. Кроме того, был задержан журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский. Всего задержанными оказались 16 человек.

Сотрудники СК проводили обыски в редакции газеты «Навука», газеты «Культура» и в офисе ООО «АйТиВи». Владельца портала TUT.BY Юрия Зиссера вызвали на допрос. Он заявил, что дело против журналистом является политическим.