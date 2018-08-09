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В России официально вступило в силу решение о блокировке Telegram

Общество

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Верховный суд России отклонил жалобу на блокировку Telegram на территории страны, поэтому данное решение официально вступило в силу. Об этом сообщили РИА Новости.

Юристы международной правозащитной организации «Агора» просили отменить решение о блокировке мессенджера, которая произошла по требованию ФСБ. По мнению адвокатов, блокировка Telegram произошла  по инициативе неуполномоченного на это органа власти с превышением полномочий, а само решение нарушает Конституцию.

В ФСБ наставили, что блокировка не нарушает Конституцию, а выполнение тербования необходимо для борьбы с терроризмом, поэтому ведомство потребовало от руководства мессенджера ключи для дешифрования переписки. В Telegram заявили, что это технически неисполнимо.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.

Теги:
mp, telegram, блокировка, верховный суд, россия
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