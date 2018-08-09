ФБР сообщило генконсульству России о задержании еще нескольких россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало еще нескольких человек, представившихся россиянами, по делу об отмывании денег и мошенничестве в США. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По его словам, информация о том, что задержанные являются гражданами России, в данный момент проверяется.

Ранее 6 августа ФБР сообщило о том, что несколько россиян находятся в тюрьмах по подозрению в крупном мошенничестве. Среди них — Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

По информации «Би-би-си», трое последних представлялись автодилерами, продающими классические автомобили. Когда клиент переводил им деньги, они исчезали. Полученные средства мошенники переводили в страны Восточной Европы.

Всего, как пишет РИА Новости, по делу проходят 25 человек. В преступную группировку помимо россиян входят граждане Грузии, Азербайджана, Казахстана, Латвии и Украины. Среди подозреваемых есть люди с гражданством США и Турции. Ущерб от их действий составил около 4,5 миллионов долларов.