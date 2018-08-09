Песков назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «категорически неприемлемой» увязку новых санкций США с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РБК.

«Самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери», — сказал он. Песков добавил, что о контрмерах «пока говорить… было бы неверно».

Он также прокомментировал инициативу США признать Россию государством-спонсором терроризма.

«Много горячих голов работают в законодательных органах разных стран. И безусловно эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания», — сказал Песков.

Накануне государственный департамент США анонсировал новые санкции против России, которые вступят в силу 22 августа. В заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт говорится, что правительство России использовало химическое и биологическое оружие против собственных граждан и нарушило нормы международного права, предусмотренные законом от 1991 года.

Ранее власти США предложили ввести новые санкции в отношении России за нарушение запрета на использование химического оружия и внести ее в список государств-спонсоров терроризма. «Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация также должна рассмотреть вопрос о том, должно ли решение о включении в список распространяться на Россию», — сказал сенатор Роберт Менендес.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери в марте, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее россиян выписали из больницы, но их лечение продолжается. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.

После этого инцидента недалеко от Солсбери тем же веществом отравились еще двое граждан Великобритании. Британка Дон Стерджесс умерла, а ее друга Чарли Роули выписали из больницы. Пара оказалась в больнице после того, как женщина подобрала на улице флакон из-под духов, в котором содержался яд.