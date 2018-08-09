Коалиция #БезПыток выступила против реформы ФСИН

Реформа ФСИН не создаст действенный запрет пыток. Коалиция #БезПыток, сформированная по инициативе фонда «Общественный вердикт», направлена не на реформу отдельного ведомства, а на создание государственного механизма, обеспечивающего запрет пыток.

К Коалиции присоединились «Новая газета», Русь Сидящая, Правозащитный центр «Мемориал», Команда 29, Московская Хельсинская группа, Движение за права человека, фонд «В защиту прав заключенных», Уральская правозащитная группа, фонд «Социальное партнерство».

События в ярославской колонии не эксцесс, а типичная практика во многих колониях. Так происходит потому, что ни Следственный комитет, ни Прокуратура не справляются с функцией контроля за применением пыток. Колонии закрыты и изолированы и от общества, и от контролирующих органов. Все доказательства пыток находятся под абсолютным контролем администраций колоний. Следователи и прокуратура формально подходят к жалобам на пытки, медики либо не реагируют, либо проводят осмотры под контролем сотрудников ФСИН, видеорегистраторы используются для фиксации правомерных действий и создания выгодной колонии отчетности. Реформа должна быть направлена на разрушение практики фабрикации и уничтожения доказательств пыток в колонии и тем самым на их предупреждение.

Последняя по времени тюремная «реформа» совершенно не касалась структурных изменений и полностью игнорировала проблему пыток. Она просто выделяла ФСИН миллиарды рублей на строительство и ремонт. И реформой считаться не может. Запрет пыток будет работать на практике не из-за усилий ФСИН, а за счет сочетания разных инструментов контроля, выявления, документирования и расследования пыток. Такой механизм, как минимум, затрагивает Прокуратуру, Следственный комитет, ФСИН, Минздрав. В противном случае, очередная реформа станет дорогостоящей профанацией.

В основе работы Коалиции — срочные меры реформирования, которые должны создать действенные инструменты выявления, контроля и наказания за пытки. Прежде всего эти меры создадут возможность доказывать применение пыток. Это выведение архива видеозаписей из управления и влияния ФСИН, тщательные медицинские осмотры и документирование травм, видеоконтроль за действиями сотрудников колоний, участие защитников при назначении ШИЗО и пр. Внутри Коалиции будут созданы рабочие группы, ответственные за отдельные направления и детально разрабатывающие планы действий по каждому из них. По каждому направлению будут проводиться серии открытых мероприятий, обсуждений, а результаты работы, аналитические материалы будут регулярно публиковаться в медиа и в социальных сетях. Выбор направления и принятие ответственности за разработку планов действий являются основными условиями вступления в Коалицию, которая открыта для участия всех, кто разделяет ценности запрета пыток и прав человека и готов отвечать за разработку и развитие мер реформы.