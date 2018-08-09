В Кремле подтвердили получение письма о помиловании сына от матери Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в администрации получили письмо о помиловании от Людмилы Сенцовой — матери украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии в Лабытнанги 88-й день.

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции. Большего я вам сказать пока не могу», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова ранее сообщила, что попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову ускорить дело о помиловании «с учетом критической ситуации».

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что состояние его здоровья «катастрофически плохое». Адвокаты обратились к уполномоченному России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с требованием перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму. Сам Сенцов опасается, что не перенесет этапирования.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.