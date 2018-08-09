В московский офис «Открытой России» пришли с обысками

В офис московский офис движения «Открытая Россия» на улице 1905 года пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

По ее словам, в офис пыталась прорваться толпа людей, предположительно оперативников. Грязневич предположила, что правоохранители пришли в офис, чтобы провести обыски. «С чем это связано — непонятно. В офис сейчас едет наш адвокат», — добавила она.

«Пришли представители Следственного комитета. Скорее всего обыск по делу ЮКОСа», – рассказала координатор правозащитного проекта организации Полина Немировская.

По ее словам, внутри офиса находится секретарь. «Судя по тому, что она не отвечает, обыск уже начался», – добавила Немировская.

Напомним, в 2017 году «по делу ЮКОСа» прошли обыски у многих сотрудников «Открытой России», в частности, у главного редактора сайта «Открытая Россия» Вероники Куцылло, у родителей бывшего председателя движения Александра Соловьева, у сотрудницы «МБХ-медиа» Зои Световой, а также в офисе движения.

Дело «ЮКОСа» — преследование по инициативе Министерства по Налогам и Сборам (МНС), а позднее — Федеральной Налоговой Службы (ФНС), основных совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также ряда ее сотрудников и аффилированных с «ЮКОСом» лиц и организаций. Поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении компании стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит».