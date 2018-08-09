Обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе приговорили к 5 годам колонии

Обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе в Петербурге Евгения Ефимова приговорили к пяти годам колонии, сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в приготовлении к совершению теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Дело рассматривается в особом порядке без исследования доказательств, так как молодой человек полностью признал вину. В суде Ефимов признался, что связывался с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), чтобы изготовить взрывное устройство.

«Я хотел бы извиниться перед государством, прокурором и жителями Санкт-Петербурга за то, что хотел совершить такое зверское преступление», — сказал Ефимов.

По его словам, он был рад, что его затея с изготовлением взрывчатого вещества оказалась неудачной, а во время следствия давал показания на всех соучастников преступления. Ефимов уточнил, что намерен с пользой провести срок наказания и подготовиться к экзаменам в ВУЗ, а своим сокамерникам в СИЗО он уже начал давать уроки иностранного языка.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев отметил, что во время подготовки теракта Ефимов был «психологически незрелым».

Впервые о подготовке теракта в Казанском соборе ФСБ сообщила 17 декабря. Причем, как выяснилось позже, эту информацию ФСБ передало ЦРУ, что, по мнению Кремля, является «образцовым примером» сотрудничества США и России в борьбе с терроризмом.

Тогда правоохранительные органы рассказали о задержании 18-летнего Евгения Ефимова, который якобы получил от неустановленного лица одобрение идеи совершить атаку на Казанский собор. Следствие наставило, что Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице в Санкт-Петербурге, где изготавливал взрывчатое вещество.

Позже в ФСБ заявили о задержании «помощника» Ефимова — Антона Кобеца, помогавшего разведывать местность для выбора места взрыва. Всего оперативники задержали семь человек, однако были названы имена только пятерых. Ранее Суд в Санкт-Петербурге уже приговорил одного из фигурантов дела Шамиля Омаргаджиева к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

Суд признал Омаргаджиева виновным в хранении оружия (статья 222 УК РФ), а также в том, что он знал о готовящемся теракте, но не сообщил об этом в правоохранительные органы (статья 205.6 УК РФ). По информации пресс-службы, Омаргаджиев признал вину в содеянном.

Следствие настаивало, что Омаргаджиев узнал о готовящемся теракте в 2017 году от другого фигуранта дела Евгения Ефимова, который «неоднократно обсуждал» идею теракта с осужденным. Помимо Омаргаджиева в хранении оружия подозревают другого фигуранта дела Алисхана Эсмурзиева, также по делу проходит подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств Фируз Калавуров.