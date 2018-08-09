Футболист Федор Смолов перешел в «Локомотив»

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

28-летний футболист заявил, что рад присоединиться к столичному клубу.

✅ We’re delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov! 🔥



Here’s his message to Lokomotiv fans 🗣#WelcomeSmolov pic.twitter.com/uayZp3tp86 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) August 9, 2018

Ранее «Спорт-Эксперсс» писал, что Смолов подпишет с «Локомотивом» контракт на четыре года. При этом по информации издания, его зарплата в московской команде может остаться такой же, какой была в «Краснодаре» — 3,1 миллиона евро.

Федор Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018 и не забил ни одного мяча.