Координатора штаба Навального в Хабаровске сняли с выборов мэра из-за невычеркнутого слова в стандартном бланке

Координатора регионального штаба политика Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина сняли с выборов мэра. Об этом кандидат сообщил в своем твиттере. Соответствующий иск к оппозиционеру подал самовыдвиженец Сергей Елизаров.

По словам главы штаба Навального Леонида Волкова, поводом стало то, что в стандартной форме «Справка о доходах кандидата и его супруги» Ворсин не вычеркнул слово «супруга». Сам политик не женат.

Волков отмечает, что избирательная комиссия по этим же документами зарегистрировала Ворсина в кандидаты на выборах мэра Хабаровска 2 августа.

«В суде представитель избиркома покаялся: “штаб Ворсина развил такую активную кампанию давления на избирком, что мы вынуждены были бросить все силы на проверку подписей, и не обратили внимания на другие ошибки”. Это почти дословная цитата», — пишет Волков.

Суд постановил, что решение о снятии кандидата должно вступить в силу немедленно. Ворсин в свою очередь заявил, что намерен обжаловать решение суда и «пройти все инстанции», продолжая предвыборную агитацию.

Одновременно 9 августа Ворсину прислали повестку в военкомат с требованием уточнить данные паспорта и военного билета.

Выборы мэра Хабаровска состоятся 9 сентября в единый день голосования. Тогда же политик Алексей Навальный анонсировал акции против повышения пенсионного возраста.