ЦБ повысил официальные курсы евро и доллара

Центральный банк (ЦБ) повысил на 10 августа официальный курс доллара на 2,7 рублей до 66,29 рублей, и евро на 3 рубля до 76,83 рублей. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Повышение произошло после того, как курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 66 рублей, последний раз такой курс был в ноябре 2016 года, а европейская валюта выросла до 77,3 рублей. Такие показатели в последний раз фиксировались в апреле 2018 года.

Ослабление рубля началось после анонсирования новых санкций США против России, которые должны быть объявлены приблизительно 22 августа. Причиной новых ограничительных мер стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

NBC со ссылкой на источники сообщает, что введение санкций пройдет в два этапа. Первая часть касается запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности.

Вторую часть санкций введут через три месяца, если Россия не предоставит гарантий, что не будет применять химоружие в будущем. Они, помимо прочего, коснутся запрета авиакомпании «Аэрофлот» на осуществление перелетов в США.

Это повлияло и на стоимость акций «Аэрофлота», они резко подешевели на открытии торгов Московской биржи. Стоимость начала падать к закрытию торгов 8 августа (примерно, на 12%), а к 10:15 (мск) 9 августа цена за одну акцию составила 102,25 рублей, что на 8,5% меньше, чем до анонсирования новых санкций.