Петицию с требованием выпустить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» подписали более 100 тысяч человек

Петиция «Новой газеты», запущенная на платформе Change.org, с требованием отпустить из-под ареста двух фигуранток дела «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик за три дня набрала более 100 тысяч подписей.

Сегодня, 9 августа, в Дорогомиловском суде в 16:00 состоится заседание по продлению ареста Анне Павликовой. Защита ходатайствует об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, поскольку у девушки серьезные проблемы со здоровьем. Во время нахождения в СИЗО к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Ранее мать Марии Дубовик Наталья рассказала о том, что у ее дочери нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, она страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, в СИЗО у нее упало зрение.

Тем не менее, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний не считают, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивают их состояние здоровья как «удовлетворительное».

Павликову и Дубовик вместе с десятью активистами обвиняют в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие» (ст. 282.1 УК). Обвинение против участников движения построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент ФСБ.