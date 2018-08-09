Представитель Евгения Пригожина: у бизнесмена нет интересов в ЦАР

У Евгения Пригожина нет интересов к месторождениям золота в Центральноафриканской Республике, а также к любым другим военным и гражданским проектам в этой стране. Об этом РБК рассказали в пресс-службе бизнесмена.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что у бизнесмена нет финансовой или административной связи с изданиями «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Политика сегодня», «Невские новости» и «Экономика сегодня».

«Нет, Евгений Викторович не имеет отношения к перечисленным вами СМИ», — ответили представители бизнесмена.

Ранее сообщалось, что убитых в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко познакомил с фиксером Мартином (наемным координатором на месте событий) журналист Кирилл Романовский, который работает в РИА ФАН.

В Центре управления расследованиями (ЦУР) ранее заявляли, что журналисты приняли Мартина за работника миссии ООН. Именно он порекомендовал россиянам водителя и предложил поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима. В результате инцидента водитель остался жив, а в ООН сообщили, что не могу отыскать Мартина в списке работников гуманитарных организаций.

РИА ФАН связывают с «фабрикой троллей», которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, и бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют спонсором ЧВК «Вагнер» — о деятельности этой частной военной компании в ЦАР погибшие журналисты и намеревались снять фильм.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».