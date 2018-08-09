Госдеп США: санкции против России коснутся «Аэрофлота» косвенно

Санкции США против России не будут напрямую направлены на авиакомпанию «Аэрофлот». Об этом заявил представитель Государственного департамента США, пишет Интерфакс.

Он добавил, что ограничения могут коснуться авиаперевозчика косвенно, например если «Аэрофлот» захочет импортировать продукцию, попавшую в санкционный список.

Ранее Вашингтон объявил, что новые санкции против России вступят в силу 22 августа. Поводом стало отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению властей США, Россия использовала химическое оружие вопреки международному праву.

СМИ сообщали, что введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть санкций заключается в запрете на экспорт в Россию электронных устройств, лазеров и технологий в области нефти и газа. Вторая часть санкции будет введена в случае, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем. По информации NBC News, ограничения могут коснуться запрета на перелеты в США компании «Аэрофлот».

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.

На фоне сообщений о новых ограничительных мерах акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи. Стоимость начала падать к закрытию торгов 8 августа (примерно, на 12%), а к 10:15 (мск) 9 августа цена за одну акцию составила 102,25 рублей, что на 8,5% меньше, чем до анонсирования новых санкций. Кроме того, Центральный банк России повысил на 10 августа официальный курс доллара на 2,7 рублей до 66,29 рублей и евро на 3 рубля до 76,83 рублей.