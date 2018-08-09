В Челябинской области директора школы уволили после отказа собирать с родителей учеников долги по ЖКХ

В Верхнем Уфалее Челябинской области начальник управления образования города уволила директора школы №1 Наталью Матвееву после отказа собирать с родителей учеников долги по ЖКХ, об этом Матвеева рассказала изданию BMF74.

По ее словам, из управления образования ей на почту пришел список горожан с долгами за ЖКХ.

«Вот я и спросила: "Что мне с этим делать?" На что мне ответили: "Просмотрите списки, выберите своих людей, проработайте с ними вопрос их долгов"», — сказала Матвеева.

Она отказалась, заявив, что «общается со всеми этими людьми совершенно по другим вопросам». После этого женщину уволили.