Суд отказался отпустить под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Дорогомиловский районный суд Москвы отказался отпустить под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Суд продлил Павликовой арест еще на один месяц. Она останется под стражей до 13 сентября.

Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы. Фото: Анна Артемьева/ «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Павликову впервые за долгое время привезли на заседание, до этого она участвовала в процессе только по видеосвязи из СИЗО.

На заседании прокурор и следователь требовали оставить Павликову под стражей, мотивируя это тем, что ей предъявлено тяжкое обвинение и у нее нет серьезных заболеваний, при которых ей нельзя было бы находиться в СИЗО.

В свою очередь адвокат Павликовой Ольга Карлова предъявила суду множество справок о реальном состоянии здоровья девушки, указывающих на то, что она больна. В начале заседания Аня начала задыхаться, кашлять и плакать. Родные закричали: «Дайте ей воды, она задохнется». Приставы ответили, что это не положено, передали Ане бутылку, дали сделать глоток и забрали бутылку.

Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы. Фото: Анна Артемьева/ «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

Второй адвокат девушки Николай Фомин подчеркивал, что за пределами следственного изолятора Павликова не сможет оказать давление на других фигурантов дела — все они либо в СИЗО, либо под домашним арестом, а свидетели по делу — сотрудники силовых органов.

В итоге суд посчитал обоснованными доводы следователя о том, что Павликова может скрыться, и решил, что изменение меры пресечения нецелесообразно.

Аню Павликову выводят из зала суда. Фото: Анна Артемьева/ «Новая газета». Благодарим Pixel24.ru за технику для съемки

До этого с просьбой отпустить Павликову под домашний арест выступали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Позже Верховный суд истребовал дело Павликовой на пересмотр. Адвокат Ольга Карлова отмечала, что это дает «огромные шансы на то, что мера пресечения будет изменена».

Анна Павликова и другие фигуранты дела «Нового величия» находятся под арестом с 16 марта за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение полностью построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

О проблемах со здоровьем сообщала другая фигурантка дела — 19-летняя Мария Дубовик: у нее нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, девушка страдает от проблем с пищеварением и щитовидной железой. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний посчитали, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивали их состояние как «удовлетворительное».

«Новая газета» запустила петицию о недопустимости пребывания Павликовой и Дубовик под арестом. За три дня она набрала более 100 тысяч подписей.